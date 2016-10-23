أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سياسي: «تركيا» تترك عبور بعض القوارب للضغط على أوروبا‎

Google+ Print
سياسي: «تركيا» تترك عبور بعض القوارب للضغط على أوروبا‎ سياسي: «تركيا» تترك عبور بعض القوارب للضغط على أوروبا‎

المحلل السياسي، وليد درويش

قال المحلل السياسي، وليد درويش، إن تزايد نسبة ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تأتي جراء الانسداد الواقع للطريق الشرعي للوصول إلى أوروبا كمهاجر، بسبب بنود الاتفاق الأوروبي التركي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري تزداد المشاكل وتتفاقم فى الدول المصدرة للمهاجرين، فيما تقوم تركيا من حين لآخر إلى ترك بعض القوارب للضغط علي أوروبا.

وأضاف درويش خلال لقائه على شاشة “الغد” ، أنه: “مع بداية فصل الشتاء تسوء الأحوال الجوية وتقل الأعداد المغادرة إلى أوروبا”، لافتاً إلى أن هناك خريطة زمنية ومكانية لمثل هذه الرحلات، حيث تم رسمها منذ بداية الأزمات فى المنطقة، والخروج الجماعي عبر البحر لاسيما إلى إيطاليا واليونان.

وأشار درويش إلي أن المناطق البحرية مساحاتها واسعة، لذا فالسيطرة علي مسألة الهجرة غير الشرعية بحرياً مسألة صعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017