سياسي: «تركيا» تترك عبور بعض القوارب للضغط على أوروبا‎

قال المحلل السياسي، وليد درويش، إن تزايد نسبة ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تأتي جراء الانسداد الواقع للطريق الشرعي للوصول إلى أوروبا كمهاجر، بسبب بنود الاتفاق الأوروبي التركي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري تزداد المشاكل وتتفاقم فى الدول المصدرة للمهاجرين، فيما تقوم تركيا من حين لآخر إلى ترك بعض القوارب للضغط علي أوروبا.

وأضاف درويش خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، أنه: “مع بداية فصل الشتاء تسوء الأحوال الجوية وتقل الأعداد المغادرة إلى أوروبا”، لافتاً إلى أن هناك خريطة زمنية ومكانية لمثل هذه الرحلات، حيث تم رسمها منذ بداية الأزمات فى المنطقة، والخروج الجماعي عبر البحر لاسيما إلى إيطاليا واليونان.

وأشار درويش إلي أن المناطق البحرية مساحاتها واسعة، لذا فالسيطرة علي مسألة الهجرة غير الشرعية بحرياً مسألة صعبة.