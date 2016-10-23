جامعة المنصورة تنسق لإنشاء أول وحدة لتمكين المرأة ومكافحة التحرش

استقبل الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة نسرين صلاح وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والفنان عمرو رمزي، وعدد من طلاب كلية الطب أعضاء شبكة تثقيف الأقران مصر «Y-PEER» بمحافظة الدقهلية وأعضاء لجنة الدعم الطبي والإنساني برئاسة دكتور مها شاهين.

كما بحث رئيس الجامعة خلال اللقاء عرض النشاط المجتمعي لطلاب كلية الطب والكليات المختلفة، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بالمحافظة كوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بتنفيذ حملة تمكين الفتيات «سر قوتك» التي أطلقتها الأمم المتحدة لهذا العام وبدأت الأنشطة بالمحافظة هذا العام بمؤتمر «تطوعك حياة» الذي استضافته كلية الطب ليضم أكثر من 11 كيان من فريق طلابي وجمعية أو منظمة تطوعية أو خيرية والذى حظى بحضور يفوق حاجز الـ350 من راغبي التطوع عقب المؤتمر.

وتم تنفيذ حملة سر قوتك عبر إعداد 30 كادرا من مثقفي الأقران القادرين على نقل الرسالة التثقيفية بالحملة والتى تناقش التحرش والعنف الاجتماعي والتطوع بشكل خاص وتم تقسيم المتطوعين إلى فرق وتم الوصول إلى عدد 1539 من الفئة المستهدفة بـ 33 قرية بمحافظه الدقهلية من بين جلسات تثقيفية وحملات ميدانية بكافه أنحاء القرى.

ووافق الدكتور محمد القناوي، على عمل مبادرة تمكين المرأة والتي سيتم تنظيمها قريبا بكلية الطب و رحب بفكرة تأسيس أول وحدة لتمكين المرأة داخل جامعة مصرية على أن تضم تلك الوحدة جميع المختصين بقضايا المرأة بكافة الجهات المعنية من مكافحة التحرش و مناهضة العنف المنزلى و التوعية بأضرار الختان ومساعدتهم على التأهيل وبالتوازى مع افتتاح تلك الوحده سيتم عقد عدد من التدريبات للدفاع عن النفس للفتيات.

وأكد على دعم الجامعة الكامل للوحدة بكل ما تملك من إمكانيات مساندًا بها طاقة شباب مصر كما أوصي بتدريب شباب الجامعة من الكليات المختلفة تحت مظلة كلية قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الطب لفكرة تمكين الفتيات.