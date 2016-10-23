«نصر» توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي على اتفاق تطوير ميناء «سفاجا التعديني»

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالتوقيع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومنير فروزى، الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتفاق الدعم الفني الخاص بمشروع ” تطوير ميناء سفاجا التعديني” المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى هامش التوقيع، التقى رئيس الوزراء ووزيرة التعاون مع نائب رئيس البنك، فى إطار زيارته إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث هدف اللقاء إلى مناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.

وأشاد رئيس الوزراء ووزيرة التعاون بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أعرب اسكانابيكو عن محورية مصر بالنسبة للبنك، مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2015 وما تم خلال عام 2016 حتى الآن من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والكهرباء والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بإتفاق تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع تطوير ميناء «سفاجا التعديني»، فقد أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن المشروع الذي من المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء وتأهيله لتحقيق الإستفادة المثلى من أهمية موقعه على البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا التجاري، ليكون أول ميناء صناعي تجاري متكامل في مصر.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التنمية، وبلغت استثماراته في مصر حتى الآن 7.7 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل؛ الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف الصحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.