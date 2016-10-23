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غدًا.. اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة

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غدًا.. اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة غدًا.. اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة

الجيش البريطاني _ أرشيفية

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تجرى قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية غدا تدريبات مشتركة فى البلاد مع القوات الجوية الملكية البريطانية وذلك لأول مرة.

وأشارت إلى هبوط 4 مقاتلات فى قاعدة ميساوا بمحافظة آومورى شمال شرقى اليابان، من طراز تايفون يوروفايتر تابعة للقوات الجوية الملكية بالإضافة إلى طائرة ناقلة وقود متعددة المهام ، بينما ستشارك ثمانى طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية من بينها مقاتلات F-15 فى التدريبات التى تقام غدًا الاثنين.

وستشارك الطائرات اليابانية والبريطانية فى تدريبات فوق المحيط الهادئ قبالة هوكايدو وتوهوكو، وسيستمر التدريب حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

أ.ش.أ

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