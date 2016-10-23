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ضبط هيروين داخل طرد شخصي صادر إلي إحدي دول الخليج بـ «مطار القاهرة»

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ضبط هيروين داخل طرد شخصي صادر إلي إحدي دول الخليج بـ «مطار القاهرة» ضبط هيروين داخل طرد شخصي صادر إلي إحدي دول الخليج بـ «مطار القاهرة»

مخدر الهيروين التى تمكنت الجمارك من العثور عليه

تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، من ضبط 15 جرام من مخدر الهيروين داخل طرد شخصي صادر إلي أحدي دول الخليج.

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء أعمال الكشف لطرد شخصي يزن 144 جرام ، صادر إلي أحدي دول الخليج ، ومشموله أوراق “Dox” ، وذلك بمعرفة أيمن علي حسن مأمور الحركة، و تحت أشراف كمال شنودة مدير جمرك البريد السريع ، وبفتح الطرد تبين أن الاوراق يتوسطها كيس صغير بلاستيك مغلف بكربون ، وبفتحه عثر داخله علي مخدر “هيروين” بوزن أجمالي 15 جرام.

وبالعرض علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية ، أمرا بحجز الطرد وتسليم المضبوطات إلي نيابة النزهة لإتخاذ الاجراءات القانونية.

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