فرنسا تناشد المجتمع الدولي ببذل كل جهد ممكن لوقف «المذبحة» في حلب

ناشد وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت اليوم الأحد المجتمع الدولي ببذل كل جهد ممكن لوقف “المذبحة” في حلب بعد انتهاء الهدنة.

واوضح إيرولت – في تصريح له اليوم الأحد خلال زيارته لمدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا لتفقد مخيم للاجئين -:” نحن على مسافة 150 كلم من حلب وليس أبعد من ذلك..

وفي هذه اللحظة عمليات القصف ونيران المدفعية تواصل تدمير هذه المدينة وقتل سكانها”.

وأضاف ايرولت:” اذا أردنا أن يعود اللاجئون السوريون يوما إلى بلادهم فلابد من فعل كل شىء لوقف هذه المذبحة واستئناف عملية التفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي. وأردف قائلا:” لا يمكننا الوصول إلى مرحلة التفاوض تحت القنابل.. فاليوم الحالة الطارئة تطل وقف القصف وإيصال المساعدات الانسانية.. فالحرب الشاملة ليست هي الحل”.

يشار إلى ان المعارك قد استؤنفت في حلب بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة عقب انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلنت عنها روسيا طوال ثلاثة أيام والتي لم تسمح بإجلاء المصابين من الاحياء المحاصرة من شرق حلب لعدم وجود ضمانات أمنية لذلك، بحسب الامم المتحدة.

أ ش أ