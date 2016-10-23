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نشرة ONA ا إبراهيم فايق يغيب عن «DMC».. أمير كرارة ضيف رزان على الحياة.. فيفي عبده ضيفة «نجوم FM‎»

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نشرة ONA

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، إنه تم إيقاف المذيعة سمر شكر لحين انتهاء التحقيقات معها، موضحًا:«لا نعرف عن سمر انتماءها لأي أهواء»، مضيفًا «هي تبرر ما حدث بزلة لسان».. للمزيد

الإعلامي خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار – أرشيفية

الإعلامي خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار – أرشيفية

قال الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامجي «الحريف»، و«المقصورة»، على شاشة «DMC» ، إنه سيشارك في المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ، موضحًا أنه سيُدير إحدى الجلسات ضمن فعاليات المؤتمر السنوي.. للمزيد

الإعلامي إبراهيم فايق

الإعلامي إبراهيم فايق – أرشيفية

تحل الفنانة فيفي عبده، غدًا الاثنين، ضيفة على المذيع خالد عليش، فى برنامجه «معاك في السكة» على إذاعة «نجوم إف إم»، لتكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة «حارة العوالم».. للمزيد

الفنانة فيفي عبده (أرشيفية)

الفنانة فيفي عبده – أرشيفية

يحل الفنان أمير كرارة ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي في حلقه جديدة من برنامج «ضربة حظ»، على شاشة الحياة.. للمزيد

جانب من حلقة أمير كرارة مع رزان مغربي على «الحياة»

جانب من حلقة أمير كرارة مع رزان مغربي على «الحياة»

حصلت وكالة «ONA» على كواليس حلقة الفنان سمير صبري، والذي يحل ضيفًا على برنامج «فحص شامل»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة.. للمزيد

الفنان سمير صبري – أرشيفية

الفنان سمير صبري – أرشيفية

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أونا

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