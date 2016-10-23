نشرة ONA ا إبراهيم فايق يغيب عن «DMC».. أمير كرارة ضيف رزان على الحياة.. فيفي عبده ضيفة «نجوم FM‎»

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، إنه تم إيقاف المذيعة سمر شكر لحين انتهاء التحقيقات معها، موضحًا:«لا نعرف عن سمر انتماءها لأي أهواء»، مضيفًا «هي تبرر ما حدث بزلة لسان».. للمزيد

قال الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامجي «الحريف»، و«المقصورة»، على شاشة «DMC» رياضة، إنه سيشارك في المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ، موضحًا أنه سيُدير إحدى الجلسات ضمن فعاليات المؤتمر السنوي.. للمزيد

تحل الفنانة فيفي عبده، غدًا الاثنين، ضيفة على المذيع خالد عليش، فى برنامجه «معاك في السكة» على إذاعة «نجوم إف إم»، لتكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة «حارة العوالم».. للمزيد

يحل الفنان أمير كرارة ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي في حلقه جديدة من برنامج «ضربة حظ»، على شاشة الحياة.. للمزيد

حصلت وكالة «ONA» على كواليس حلقة الفنان سمير صبري، والذي يحل ضيفًا على برنامج «فحص شامل»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة.. للمزيد