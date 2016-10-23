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ملك الأردن يؤكد ضرورة استمرار تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين

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ملك الأردن يؤكد ضرورة استمرار تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين ملك الأردن يؤكد ضرورة استمرار تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين

أرشيفية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, أهمية تعزيز جهود الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي, لضمان استمرار تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين, وفي مقدمتها الأردن, الذي بلغت نسبة اللاجئين السوريين فيه نحو 20 بالمئة من عدد السكان.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، بحضور الملكة رانيا العبدالله، في قصر الحسينية بعمان اليوم الأحد, المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة.

وتناول اللقاء استعراض جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، حيث أعرب الملك عبد الله عن تقديره للدعم الذي تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمملكة في هذا المجال، وبما يمكنها من التعامل مع التداعيات الاقتصادية والتنموية الناجمة عن أزمة اللجوء.

كما أعرب العاهل الأردني عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, للتخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري على المجتمعات المستضيفة في الأردن.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه، وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، مجددا التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم قدرات المملكة في هذا المجال.

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