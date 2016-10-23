حزب الله يعلن تأييد انتخاب ميشال عون لرئاسة لبنان

أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، يوم الأحد، أن الباب أصبح مفتوحا أمام انتخاب حليفه الزعيم المسيحى ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، فى الموعد المقرر نهاية شهر أكتوبر الحالى.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى أعلن يوم الخميس الماضى، تأييده ترشيح خصمه لرئاسة البلاد وسد الفراغ الرئاسى الذى يعانى منه لبنان منذ أكثر من عامين ونصف العام، مؤكداً أن قبوله بذلك هو "تسوية سياسية" خوفا على لبنان واللبنانيين.

وقال نصر الله فى ذكرى أسبوع القائد العسكرى فى حزب الله حاتم حمادة الذى قتل فى مواجهات حلب السورية: "فى الأيام القليلة الماضية حصل تطور مهم وهو إعلان رئيس تيار المستقبل دعمه وتأييده لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مما فتح الباب على مصرعيه أمام انجاز الاستحقاق بشكل واقعى فى الموعد المقبل."