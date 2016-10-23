إلزام نيمار بدفع 14 ألف دولار لطبيب في البرازيل

ألزم القضاء البرازيلي نيمار بدفع 45 ألف ريال (14 ألف و222 دولار) لطبيب كان أجرى قبل 5 أعوام عملية ولادة ابنه، دافي لوكا.

وبحسب “فرانس برس”، أكد الطبيب هيربرت كرامبر لوسائل الإعلام المحلية أن الحكم صدر من محكمة درجة أولى وأنه سعيد بهذا “الانتصار العادل”.

وكان كرامر، وهو طبيب مساعد وفريق التمريض، أجروا عملية ولادة كارولينا دانتاس، أم الطفل الوحيد لمهاجم برشلونة.

وأشار الطبيب إلى أن تأخر قرار القضاء جاء للحفاظ على صورة اللاعب ومشاركته مع المنتخب في كأس القارات 2013 ومونديال 2014 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل.

وبرر الطبيب ارتفاع تكلفة الولادة بانه اضطر لاغلاق عيادته لمدة أسبوع قبل العملية لتكون جاهزة لاستقبال كارولينا دانتاس.

وقال والد اللاعب، نيمار دا سيلفا، في بيان إنه لم يكن تم الاتفاق على الأتعاب وأن الطبيب بالغ في مطالبه المادية لأنه أجرى عملية ولادة ابن أحد النجوم.

ويستطيع نيمار الطعن على الحكم، لكن في حال رفض طلبه سيرتفع التعويض إلى 80 ألف ريال (حوالي 25 ألف دولار).