شلل مروري بمحيط استاد برج العرب بسبب تزايد أعداد جماهير الزمالك

تسببت الأعداد المتزايدة من جماهير نادي الزمالك التي ترغب في حضور لقاء النهائي الإفريقي أمام صن داونز في حالة من الشلل المروري امتدت للطريق الصحراوي المؤدي من وإلى استاد الجيش المصري ببرج العرب والذي سيستضيف المباراة النهائية.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة المرور بسيارات خدمات على الطريق في محاولة لتوفير السيولة المرورية اللازمة من خلال تنظيم حركة السيارات على الطريق قبل المباراة بساعات بالإضافة لتفتيش السيارات المتجهة إلى استاد برج العرب.

ويشار إلى أن مباراة الذهاب بين الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة بينما يحتاج الزمالك للفوز بفارق أربعة أهداف للحصول على لقب البطولة الغائبة عنه منذ 14 عامًا.