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مذيعة النهار عن «فيس بوك»: نكبة سودة على مصر

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مذيعة النهار عن «فيس بوك»: نكبة سودة على مصر مذيعة النهار عن «فيس بوك»: نكبة سودة على مصر

الإعلامية أسماء مصطفى

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن هناك حالة من التشكيك تهدف لفقدان الثقة بين المواطنين بعضهم البعض، والتحريض وبث العنف والكراهية، لافتةً إلى أن كل يهذا يجد في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً “فيس بوك”؛ بيئة خصبة لبث مثل هذه الأفكار و«قتلنا معنويًا».

أضافت “أسماء” خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن هذا يُعد نوعًا من أنواع القتل الخطير، ومؤشر هام يؤكد أننا في “حرب باردة” باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وبمثل هذه المواقع التي تهدف لأغراض أخرى بخلاف التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مذيعة النهار أنها تريد أن تتواصل مع أشخاص حقيقيين، لكن ما هو موجود على مواقع التواصل يؤكد أن نسبة كبيرة منهم ليسوا كذلك، مضيفةً “أنا مش عارفه الناس دول مين.. اه فيهم ناس حقيقة انما في؟”.

واختتمت حديثها قائلةّ “الفيس بوك نكبة سودة على والدولة العربية .. كان يوم أسود ومهبب يوم ما الاختراع ده دخل عندنا.. أنا بقيت بكرهه”.

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