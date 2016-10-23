أردوغان: الموصل وكركوك كانتا تابعتين لتركيا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي الآن ومدينة كركوك العراقيتين كانتا تابعتين لتركيا.

وقال أردوغان، خلال حفل افتتاح إحدى الكليات ببلدة إناجول التابعة لمدينة بورصة ان مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي الآن وكركوك كانتا تابعتين لتركيا.

وأضاف إردوغان “لماذا هذا الكلام لا يعجبهم؟ أنا فقط قدمت درسا في التاريخ، يجب فهم هذا”.

وانتقد الرئيس التركي الغرب، مشيرا إلى أن الدول الغربية لم تفعل شيئا للعراق ولسوريا حتى هذه اللحظة، مؤكدا “إنهم يعرقلون أمة مخلصة كأمتنا، في عمل شيء ما”.