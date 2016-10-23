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بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا مدنيين في مدينة «الموصل»

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بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا مدنيين في مدينة «الموصل» بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا مدنيين في مدينة «الموصل»

بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس (أرشيفية)

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد عن حزنه العميق لسقوط ضحايا مدنيين خلال القتال العنيف الدائر في مدينة “الموصل” العراقية.

كما اعرب البابا -حسبما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية- عن تعازيه للشعب العراقي في ضحايا القتال الدائر خلال هذه الساعات العصيبة, كما أعرب أيضا عن قلقه إزاء أعمال العنف الوحشية التي ترتكب منذ فترة طويلة جدا ضد المواطنين الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

يذكر أن القوات العراقية شنت هجوما كبيرا لاستعادة السيطرة على مدينة “الموصل” من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.. وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين فروا من المدينة حتى الآن بأكثر من 4 آلاف شخص.

من جانبه, جدد السفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سيليمان دعم بلاده لمحافظة نينوي, وأضاف: نطمئن أهالي نينوى بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لهم. على صعيد متصل, صرح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين بأن اجتماع رئيس الإقليم مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في أربيل اليوم بأن الجانبين ناقشا تطورات عملية تحرير الموصل التى دخلت يومها السابع.

وقال فؤاد حسين, في تصريح صحفي عقب الاجتماع, إن كارتر والبارزاني ناقشا مرحلة مابعد تحرير الموصل من داعش وسير العمليات العسكرية لاستعادة الموصل, مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف الدولي ستواصل غاراتها على مواقع داعش دعما للقوات البرية التى تقاتل داعش.

وأضاف: أن هنأ البارزاني بالانتصارات التى حققتها قوات “البيشمركة” الكردية في المعركة ضد داعش, وأوزير الدفاع الامريكي تعهد بتقديم المزيد من الدعم لقوات “البيشمركة”.

أ ش أ

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