صور.. وزير الثقافة يفتتح معرض «مصر أرض الأديان» بجامعة عين شمس

افتتح حلمي النمنم وزير الثقافة ، صباح اليوم الأحد، معرض «مصر أرض الأديان» بجامعة عين شمس، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والأنبا أرميا، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، والدكتور نفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعدد كبير من الأساتذة وطلاب الجامعة.

وقال وزير الثقافة، “اليوم نفتتح معرضا للكتاب بجامعة عين شمس، بعد أيام من افتتاح معرض الكتاب الأول بجامعة الأزهر، ضمن سياسة وزارة الثقافة لتوصيل الكتاب والخدمات الثقافية لطلاب الجامعات”.

وأضاف وزير الثقافة، أن هذا المعرض يمهد الطريق لعقد بروتوكول تعاون بين قطاعات وزارة الثقافة وجامعة عين شمس، لتقديم الأنشطة والخدمات الثقافية على مسارح الجامعة وقاعاتها.

ويشارك بالمعرض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قطاع صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، الملجلس الأعلى للثقافة، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مركز البحوث الإسلامية.