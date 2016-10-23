طارق الملا: مصر ليست فى أزمة بسبب توقف “أرامكو” عن إمدادنا بالبترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ليست فى أزمة بسبب توقف شركة أرامكو السعودية عن تصدير منتجاتها البترولية إلى مصر -حتى الأن- ولن يكون أمامها مشكلة مستقبلا.

وأضاف الملا، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن مصر ممثلة فى الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول لديها آلياتها للتعامل مع الأزمات بحرفية وهدوء فيما يخص استيراد المواد البترولية، مستشهداً بما قامت به الوزارة حينما أبلغتها الشركة السعودية بعدم إمكانيتها التصدير لمصر منتجات خلال شهر أكتوبر ( ثلثى احتياجات مصر) خلال ٤٨ ساعة من إبلاغ الشركة، وتدبرت أمرها وكانت مراكب الشحنات البترولية على الموانئ.

ولفت إلى أن تدبير الاحتياجات لا يغنى عن ضرورة تجنيب خزانة الدولة تكلفتها، مما دفع الوزارة للبحث عن بدائل.

وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الدول من أجل المساعدة فى قيام مصر بتكرير البترول الخام، لاسيما أن معامل التكرير الحالية فى مصر لن تستطيع أن توفى بالطلب المصرى حتى لو عملت بكفاءة ١٠٠٪، موضحا أنه تم التواصل مع الشركات الموردة لمصر من أجل تسديد المبالغ المستحقة بشكل طويل الأجل.

وشدد الوزير على أن توقف “أرامكو” يجدد الحديث عن ضرورة ترشيد الاستهلاك، والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى البيوت لتقليل المستهلك من أنابيب الغاز.