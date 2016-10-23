وزير السياحة: نسعى لتطيبق "التأشيرة الإلكترونية" للتسهيل على السائح

عقد يحيي راشد وزير السياحة، مساء اليوم الأحد، لقاءا صحفيا شرح فيه تفاصيل العمل المستمرة علي قدم وساق داخل محافظة الأقصر، وذلك لإستقبال ضيوف مصر لحضور مؤتمر سياحة المدن الذي يتبع منظمة السياحة العالمية نهاية الشهر الجاري، وكشف أن الوزارة تسعي حالياً لتطبيق نظام "التأشيرة الإلكترونية" التي لو تم تنفيذها بالشكل المطلوب من قبل السائحين الأجانب الذين تقدموا بعدة طلبات لها، ستكون طفرة كبيرة تؤثر بالمجال والقطاع السياحي وتعيد السائحين لمصر بصورة كبيرة للغاية، لكونها نظام يسهل علي السائحين دخول مصر بدلاً من نظام التأشيرات القديمة التي تم تغييرها في مختلف دول العالم.

وأكد الوزير أن محمد بدر محافظ الأقصر بذل مجهودا كبيرا حتي الآن في تطوير وصيانة الطرق والميادين الكبري بالمحافظة وكافة المواقع المقرر أن يتواجد فيها ضيوف المؤتمر داخل الأقصر.

وقال وزير السياحة أنه أصدر عدة تكليفات لجميع قيادات قطاع السياحة وغرفة شركات السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بضرورة العمل بجد وإجتهاد خلال تلك الفترة لإظهار الصورة الحقيقة للأقصر أعظم مدينة آثرية وتاريخية وسياحية في العالم أجمع.

وأبدي وزير السياحة سعادته بالمستوي الذي ظهرت عليه محافظة الأقصر بعد إنطلاق أعمال التطوير داخلها وكذلك التجهيزات المخصصة لتحسين الصورة الذهنية لكافة الضيوف القادمين من العالم أجمع لحضور مؤتمر سياحة المدن، لكي يعودوا لبلدانهم ويقدموا الدعوة لكافة أسرهم وأبناء بلادهم لزيارة مصر والأقصر خلال الموسم السياحي الشتوي والأعوام المقبلة.

وصرح يحيي راشد خلال اللقاء الصحفي أنه متفائل للغاية بالبداية المبشرة في كافة أنحاء مصر بالموسم السياحي الشتوي، مشدداً علي أن عودة الرحلات المباشرة بين مطار الاقصر وختلف مطارات مصر لإستقبال السائحين من مختلف البلدان المميزة في الدعم والترويج السياحي أمر مميزة للغاية ويحتاج إلي عناية كبيرة من الوزارة والمحافظات السياحية لإسعاد السائحين داخل بلادنا للعودة مرات آخري عديدة لمصر.