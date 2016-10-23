سفير مصر بلندن: «الجارديان»وقعت في أخطاء صارخة حول موقف مصر تجاه الأزمة السورية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على «فيس بوك» الخطاب الموجه من ناصر كامل سفير مصر في لندن إلى جريدة «الجارديان»، ردًا على ما نشرته في 20 أكتوبر 2016 من مغالطات بشأن موقف مصر تجاه مشاريع القرارات الخاصة بسوريا في مجلس الأمن.

وجاء في الرد “لقد ذهلت عند قراءتي لمقال جريدة الجارديان بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، حول موقف مصر تجاه الأزمة السورية، خاصة وأنها جريدة رائدة وعالمية، وبالتالي يتوقع من الصحيفة الموقرة أن تنشر معلومات دقيقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة ومُعقدة مثل الوضع المأساوي في سوريا”.

وتابع “بعد قراءتي للمقال المشار إليه عاليه فقد شعرت أنني مُضطر لدحض بعض الأخطاء الصارخة التي للأسف تضمنها المقال، حيث أن الأمر الذي كان الأكثر لافتًا للنظر هو الإدعاء بأن مصر قد صوتت ضد مشروع القرار الفرنسي حول سوريا في مجلس الأمن، على العكس، فقد صوتت مصر لصالح القرار، بالإضافة إلى التصويت لصالح مشروع القرار الروسي إذ أنهما يتضمنان عناصر مشتركة، وبصراحة أجد أنه من الغريب أن محرر الجارديان لم يتحقق من مثل هذه المعلومة البسيطة!”

واستطرد “جدير بالذكر أن مقالكم ينطوي على إدعاء خاطئ بوجود علاقة بتصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي وقرار شركة «أرامكو» السعودية بوقف إمدادات النفط لمصر مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري، أسمحوا لي مجددًا أن أصحح هذه الأكذوبة والتوضيح أن البيان الصادر عن وزارة البترول المصرية في بداية الشهر الجاري، يشير بوضوح إلى أن قرار «أرامكو» جاء قبل التصويت حول سوريا في مجلس الأمن”.

واختتم “آمل أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار حال اهتمام جريدة الجارديان بتغيير – أو على الأقل تخفيف – التصور السائد في بلادي بأنها مُنحازة وتفتقر الموضوعية عندما يتعلق الأمر بالتغطية الصحفية للأحداث في مصر، وفي إطار النزاهة والشفافية، أتوقع من جريدة رائدة مثل «الجارديان» أن تنشر ردي على المقال المشار إليه عليه”.