ضبط 7500 لتر مواد بترولية قبل طرحها بالأسواق بالغربية

تمكن ضباط مباحث تموين الغربية من ضبط 7500 لتر مواد بترولية قبل طرحها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم 9614 ع ج ب قيادة السعيد.ح.س 48 مقيم بمدينة منية سمنود دقهلية أثناء مرورها من أمام كوبرى الرباط بالمحلة بمواد بترولية وضبط "أحمد.م.س" 40 مقيم بقرية كفر عسكر مركز بسيون لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء حيث وصل إجمالى المضبوطات 7500 لتر سولار وبنزين قبل طرحهم للبيع بالسوق السوداء.

تحرر محضر بالوقائع والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.