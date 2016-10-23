التحالف الدولي ينفي شن غارة أدت إلى مقتل 15 امرأة في بغداد

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأحد، شن غارة جوية أسفرت عن مقتل 15 امرأة فى مجلس عزاء شيعي شمال بغداد الأسبوع الحالي.

وكانت روسيا اتهمت التحالف الدولي غداة مقتل النساء بينما كانوا فى مجلس عزاء الجمعة فى قضاء داقوق جنوب كركوك.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، على وسائل التواصل الإجتماعى أن الائتلاف “يؤكد بشكل قاطع عدم شن الغارة الجوية التى اسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين فى داقوق”.

وكان أمير هدى كرم قائممقام قضاء داقوق اكد لـ”فرانس برس” “قتلت 15 امرأة واصيبت 50 امرأة اخرى جراء قصف جوى استهدف مجلس عزاء داخل حسينية فى داقوق”.

واستهدف القصف حسينية الخانى خلال مجلس عزاء لإحياء ذكرى شهر محرم فى قضاء داقوق (50 كلم جنوب كركوك)، بحسب المصدر.