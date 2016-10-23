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بدء فعاليات مسابقة «الصوت الذهبي» في دورته الثانية على مسرح سينما الهناجر

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بدء فعاليات مسابقة «الصوت الذهبي» في دورته الثانية على مسرح سينما الهناجر بدء فعاليات مسابقة «الصوت الذهبي» في دورته الثانية على مسرح سينما الهناجر

مسابقة الصوت الذهبي

بدأت اليوم الأحد، اختبارات مسابقة الصوت الذهبي في دورته الثانية، والتي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على مسرح سينما الهناجر.

وتقدم للدورة الثانية من مسابقة الصوت الذهبي أكثر من 170 متسابق، يتسابقون على جوائز هذه الدورة، حيث يحصل فيها الفائز الأول علي 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى أوسكار وشهادة تقدير، أما المركز الثاني فيحصل على 7 آلاف جنيه وشهادة تقدير وميدالية، والجائزة للمركز الثالث 5 آلاف جنية وشهادة تقدير وميدالية.

ويحصل صاحب المركز الرابع والخامس على شهادة تقدير وميدالية، كما يمنح الفائزين منحة للدراسة ببيت الغناء العربي لمدة 6 أشهر يحصل بعدها الدارس على شهادة تخرج.

يذكر أن مسابقة الصوت الذهبي تشترط ألا يقل سن المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا، وأن يقدم المتاسبق أحد أعمال الموسيقى العربية في المرحلة الأولي، وفي المرحلة الثانية يقدم طقطوقة أو موشح أو مونولوج بالإضافة إلى قصيدة أو دور.

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