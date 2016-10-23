بالصور.. النيابة الإدارية تحرر محاضر لمرتكبى حرائق قش الأرز

استجابت النيابة الإدارية لما نشر على موقع "اليوم السابع" عن انتشار حرائق قش الأرز يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الحالى بمركز كفر الشيخ.

وبناءً على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت إشراف المستشار خالد الطنانى مدير النيابة الإدارية بكفر الشيخ القسم الأول، تم إجراء معاينة على الطبيعة بقرية المرابعيت، بخصوص قش الأرز، من خلال لجنة برئاسة المستشار محمد أبو الخير، والمستشار محمد البدوى، بحضور الجهات المعنية. وتبين وجود حريق قش أرز فى بعض المساحات الزراعية بالقرية، على مساحة 4 أفدنة. تم تحرير محاضر بالواقعة، ومن بين المحرر لهم محاضر ورثة شقيق وزير تنمية محلية أسبق.

وتبين من التحقيقات الأولية والمعاينة على الطبيعة، أن مسئولى البيئة والزراعة بكفر الشيخ، حرروا محاضر لعدد من المزارعين لحرقهم قش الأرز، وحصرت النيابة الإدارية المساحات الفعلية، وجار استدعاء المسئولين عنها.