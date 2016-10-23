بالصور.. وزير البترول أمام البرلمان: العقد بين الهيئة و"أرامكو" لا يزال ساريا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن العقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة "أرامكو" السعودية -أكبر شركة نفط فى العالم- لا يزال ساريًا، ولم يتم إلغاؤه.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الأحد، أن العقد لم يتم فسخه.

وتسأل أحد النواب، عما إذا كان هناك جزاءات لعدم توريد شركة "أرامكو" المواد البترولية فى ضوء تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول، والاحتياطات التى تتخذها الوزارة فى هذا الصدد، وهو ما علق الملا بقوله : " لا نريد أن نسجل حديث قد يؤخذ على منحى سياسى، لكنى أؤكد أن كل حقوقنا محفوظة".