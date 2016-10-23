سقوط عامل هارب من 5 قضايا متنوعة وبحوزته أقراص مخدرة فى الوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، ومباحث مركز شرطة الخارجة، من ضبط عامل سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة بحوزته أقراص مخدرة ومبالغ مالية وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 5247 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطارا أمنيا إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "م.إ.أ " 32 سنة عامل، وبحوزته 150 قرص ترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبالفحص تبين أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا "إيصالات أمانة وحيازة مخدرات"، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.