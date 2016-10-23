نيابة السادات تأمر بحبس طالب ضبط بحوزتة بندقية خرطوش 4 أيام

قرر المستشار وليد مندور رئيس نيابة السادات بمحافظة المنوفية، حبس الحسين عبد الغنى محمد نصار ٢٣ عامًا، طالب، عثر بحوزته بندقية خرطوش وطلقتين، ومتهم فى قضيتين "ضرب"، الأولى حبس شهرين وكفالة ٢٠٠ جنيه، والثانية ٦ شهور وكفالة ١٠٠ جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مركز السادات يفيد بضبط الحسين عبد الغنى محمد نصار ٢٣ عامًا، طالب، وبحوزتة بندقية خرطوش وطلقتين، ومتهم فى قضيتين ضرب، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات,