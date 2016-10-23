5 أشياء يجب على طفلك ارتداؤها في الشتاء

يحتاج طفلك إلى أن يرتدي في فصل الشتاء ملابس من شأنها أن تبقيه دافئاً وجافاً، والتي من دونها يمكن للطقس البارد أن يسبب له انخفاض حرارة الجسم وتجمد الأطراف أسرع مما قد تتوقعين، فارتداء طفلك للعديد من الطبقات هو أمر ضروري للوقاية من انخفاض درجة حرارة الهواء في الخارج.

ويسبب الشتاء العديد من الأمراض كالزكام والرشح والالتهاب الرئوي والحمى، لذلك عليك أنت تكوني حريصة جيداً فيما تسمحين لطفلك في ارتدائه خارج المنزل، خصوصاً إن كان يرتاد المدرسة، فعليك التأكد من سلامته، حيث سيبقى لوقت طويل بعيداً عن ناظريك.



لذلك نقدم لك في ما يلي 5 أشياء عليك الحرص على أن يرتديها طفلك في الخارج:

معطف: أهم قطعة من الملابس الشتوية ستحتاجينها لطفلك عبارة عن معطف دافئ للشتاء، وينبغي أن يكون المعطف سميكاً بما فيه الكفاية للحفاظ على الدفء في أيام الشتاء شديدة البرودة وثقيلاً بما يكفي للحفاظ على الجسم من الرياح الباردة، والعديد من المعاطف الشتوية هي أيضاً مضادة للماء أو مقاومة للماء، فتساعد على الحفاظ على الجسم والملابس جافة.

قبعة الشتاء: في الأجواء الباردة نفقد أغلب حرارة الجسم من خلال رؤوسنا، لذا فإن ارتداء طفلك لقبعة دافئة يساعد على منع خسارة الحرارة، ويفضل أن تكون قبعات الشتاء مصنوعة من الصوف أو المواد الاصطناعية التي تعمل على الحفاظ على حرارة الجسم وتغطية الرأس والأذنين جيداً.

إذا لم تكن القبعة مزودة بغطاء أذنين، عليك الحصول على واحد، حيث أن دخول تيارات الهواء من الأذن يقلل درجة حرارة الجسم بصورة كبيرة.

القفازات: بقاء أصابع طفلك دافئة هو أمر هام حقاً، فالكثير من الأطفال يتعرضون لتجمد وتورم الأطراف نتيجة موجات البرد القاسية، حيث أن اليدين والأصابع يمكنها التعرض للبرد بسهولة جداً، فالقفازات يمكنها أن تساعد على الحفاظ على يدي طفلك دافئتين، وهناك العديد من القفازات سهلة الارتداء، ويمكنك العثور على مجموعة متنوعة في المتاجر.

أحذية طويلة الرقبة: الأحذية ذات الرقبة الطوية تبقي قدميك دافئتين وجافتين، وتغطي الكاحلين والقدم، مما يساعد من تقليل برودة القدمين، وهناك أنواع منها يمكنها التغطية حتى الركبتين، وبعض الأحذية مقاومة للماء، وهو أمر جيد في حال سقوط الأمطار، والأحذية الشتوية هامة للحفاظ على القدمين من الرطوبة وإبقائهما دافئتين.

الوشاح: إذا لم يكن معطف طفلك يغطي رقبته، فسوف تحتاجين إلى وشاح للحفاظ عليه من موجات البرد القاسية، ويجب أن تتأكدي أن رقبة طفلك في أمان منها، وهناك العديد من الاختيارات، ولكن يفضل الوشاح المصنوع من الصوف لقدرته العالية على حفظ الحرارة.

لا يعني قدوم الشتاء أن تتخلي عن أناقة طفلك، فبإمكانك اليوم الاختيار من بين العديد من التشكيلات الشتوية والأنيقة التي تقدمها العديد من الماركات العالمية، وتعمل على إظهار أناقة طفلك وجاذبيته، وفي نفس الوقت توفر له الدفء اللازم.