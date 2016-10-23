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مولودي يتقيأ ... ماذا أفعل

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مولودي يتقيأ ... ماذا أفعل مولودي يتقيأ ... ماذا أفعل

الأحد 23-10-2016 11:41

ترد "سيدتي وطفلك" الكثير من الاستفسارات عن أمور تخص الحمل والولادة، والتغذية وتربية الأطفال، وذلك عبر الإيميل [email protected] وبعد عرض بعضها على الأطباء المختصين بكل استفسار، نجيب عن أسئلة الأمهات بهذه الإيضاحات المبسطة.

رضيعي يتقيأ
طفلي البالغ من العمر أربعة أشهر يعاني من القيء المستمر كل عشر دقائق ويبلغ وزنه 8 كيلوجرامات، كيف أضبط حالته؟
رشا جمال
أنت تقدمين له وجبات زائدة على احتياجاته، فاضبطي الرضعات بحيث تكون كل ثلاث إلى أربع ساعات، تكون الرضعة من 120 إلى 150 مل وفقاً لقابلية الطفل، على الأم كذلك أن تدرك أن ليس كل بكاء يعني جوعاً، لا داعي لحليب الارتجاعAR ، تستعمل حليباً صناعياً معتاداً، يبدأ الأكل عندما يبدأ الشهر السادس.

 

 

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