المرصد السوري: مقتل 6300 شخص فى قصف لطائرات التحالف خلال 25 شهرًا

ذكر المرصد السوري، اليوم الأحد، أن نحو 6300 شخص قتلوا فى قصف لطائرات التحالف على الأراضي السورية خلال 25 شهرا.

وأوضح المرصد أن طائرات التحالف الدولي أنهت اليوم الشهر الـ25 على بدء ضرباتها الجوية والصاروخية للأراضي السورية، والتي استهدفت المناطق السورية منذ الـ23 من سبتمبر من عام 2014، حيث شملت الضربات مناطق فى الشمال السورى من الحدود السورية مع العراق، استهدفت جبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقًا، وتنظيم “داعش” الإرهابي وفصائل أخرى وصولا إلى استهداف قوات النظام فى أطراف مطار دير الزور العسكرى وجبل الثردة المطل عليها.

وأضاف المرصد أن الغارات خلفت 6295 شهيدًا وقتيلا من المدنيين وعناصر تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام وفصائل أخرى وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما أصيب المئات بجراح فى الغارات والضربات ذاتها، غالبيتهم الساحقة من عناصر تنظيم “داعش”.

وأشار إلى أن من بين المجموع العام للخسائر البشرية يوجد 642 مدنيا سوريا.