تاجيل دعوى اتهام «القاهرة والناس» بسرقة فكرة برنامج لـ 16 نوفمبر

قضت الدائرة السادسة – اقتصادي- بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة وليد البكباشي، وسكرتارية رمضان عيد، اليوم الأحد، بتأجيل دعوى شارل فؤاد سنادة ضد طارق نور، رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس إلى جلسة 16 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، للإطلاع على المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

كما جاء في صحفية الدعوى، أن الصحفي شارل فؤاد أقام دعوى تحمل رقم 2301 تفيد أنه توصل إلى فكرة لتسويق جريدة المصري اليوم التي يمثلها رئيس مجلس ومدير مؤسسة المصرى اليوم عن طريق التسويق الإعلامي عن طريق برنامج هادف وتقوم فكرة البرنامج على تحويل المحتوى الورقي “الإلكتروني” الذي يصلح تليفزيونيًا إلى برنامج “نشرة أخبار المصري اليوم”.

وأضافت الدعوى أن “قام ابتكار فكرة البرنامج في صورة “إسكريبت” وناقش القضايا التي تهم المجتمع سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ترفيهية وذلك بتحويل محتوى الجريدة إلى برنامج يومي، واستضافة عدد من الخبراء المتخصصين وبعد أن ابتكر شارل فؤاد فكرة البرنامج قام المدعى عليه بتكليفه أن يكون مقدمى البرنامج باعتباره مبتكر الفكرة ورئيس تحرير البرنامج، وفي وقت التنفيذ فوجئ الطالب باستبعاده وإسناد البرنامج إلى آخرين من حيث الإعداد والتقديم”.