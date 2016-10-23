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رئيس الوزراء: الحزب الحاكم التركي استكمل مقترح الرئاسة

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رئيس الوزراء: الحزب الحاكم التركي استكمل مقترح الرئاسة رئيس الوزراء: الحزب الحاكم التركي استكمل مقترح الرئاسة

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم الأحد إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استكمل عمله بشأن اقتراحه الخاص بتعديل الدستور للتحول إلى نظام رئاسي وهو الآن مستعد لتقديمه للبرلمان.

ويحسب رويترز قال يلدريم في كلمة في ختام مؤتمر للحزب استمر يومين “استكملنا عملنا الخاص بالرئاسة التنفيذية… ما سنقوم به الآن هو عرض اقتراحنا في أقرب فرصة على البرلمان وأن نترك أمره لقرار البرلمان النبيل.”

واجتمع أعضاء الحزب في إقليم أفيون في غرب البلاد في مطلع الأسبوع وانصب تركيزهم على العمل الخاص بنظام الرئاسة التنفيذية المقترح.

ويسعى الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة إلى رئاسة تتمتع بسلطات أكبر. ويخشى منتقدون أن يكون التغيير يهدف إلى تشديد قبضته على السلطة.

 

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