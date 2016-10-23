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مسؤول بارز بالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحث القيادة على الاستقالة

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مسؤول بارز بالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحث القيادة على الاستقالة مسؤول بارز بالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحث القيادة على الاستقالة

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

حث عضو بارز في الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يوم الأحد زعماء الحزب وبينهم الرئيس جاكوب زوما على الاستقالة معتبرا أن مزاعم الاحتيال الموجهة ضد وزير المالية برافين جوردان تشير إلى استغلال للنفوذ لتصفية حسابات سياسية داخل الحزب.

وجاءت تصريحات زعيم الكتلة البرلمانية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جاكسون مثمبو بعد أسبوع من إعلان نائب الرئيس سيريل رامافوسا علنا دعمه لجوردان مشيرا إلى أن المزاعم ضده يجب ألا تقوض جهوده لإنعاش الاقتصاد.

وبحسب رويترزأمر الادعاء العام جوردان بالمثول أمام المحكمة في الثاني من نوفمبر على خلفية ما يعتبره محللون ومؤيدون لوزير المالية محاولة لإسكاته في أعقاب انتقاده النفوذ السياسي المفرط الذي تمارسه عائلة ثرية مقربة من زوما.

وقال مثمبو لمحطة (إي.إن.سي.أيه) التلفزيونية “من وجهة نظري إنهم يلاحقون وزيرا لأسباب سياسية ثم اتهموه بالاحتيال. ولهذا السبب قلت في حينه أننا ربما لسنا القيادة التي يمكن أن تقود حزب المؤتمر الوطني قدما في ظل هذه الظروف.”

وأضاف “الرئيس زوما هو رئيس حزب المؤتمر الوطني. وعندما قلت إن قيادة الحزب بأكملها التي تحملت المسؤولية جماعيا يجب أن تسقط كنت أقصد الجميع. بمن فيهم أنا والرئيس زوما.”

 

 

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