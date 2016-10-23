قوات الاحتلال تغلق الضفة الغربية مع الانتهاء من عيد المظلات

أغلق الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، الضفة الغربية المحتلة وجميع نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة مع الانتهاء من عيد المظلات اليهودي سوكوت، بحسب ما أعلن الجيش.

وقالت المتحدثة باسم الجيش لوكالة “فرانس برس” أن القيود على حركة الفلسطينيين ودخولهم إلى اسرائيل ستبقى حتى الاثنين، بينما سيتم السماح للحالات الانسانية بالمرور.

وتقفل اسرائيل بصورة منهجية نقاط العبور إلى الضفة الغربية خلال الاعياد الكبيرة تخوفا من هجمات.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية، أنها اعتقلت 19 فلسطينيًا فى عدة مناطق من القدس الشرقية المحتلة، بسبب مواجهات وقعت مؤخرًا مع قوات الامن.

وبحسب الشرطة، وقعت مواجهات فى يوم الغفران اليهودي قبل نحو اسبوعين، وتاتى الاعتقالات “بناء على معلومات استخباراتية”.

وكان فلسطيني نفذ فى التاسع من أكتوبر الماضي هجومًا بالرصاص فى القدس الشرقية المحتلة ادى إلى مقتل شرطي وامرأة اسرائيليان، ما أدى إلى نشر تعزيزات امنية فى المدينة.

وشهدت فترة الاعياد اليهودية العام 2015 توترًا شديدًا، واندلعت موجة عنف لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وكانت مطالبة يهود متشددين بالصلاة فى المسجد الاقصى سببا لاندلاع موجة اعمال العنف التى تشهدها الاراضي الفلسطينية واسرائيل والقدس منذ مطلع أكتوبر 2015 واسفرت عن مقتل 235 فلسطينيًا و36 اسرائيليا اضافة إلى اميركيين اثنين وإريترى وسوداني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.

وتقول السلطات الإسرائيلية أن معظم الفلسطينيين القتلى نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات.