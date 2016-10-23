كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، “ديڤيد ثورن”، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة لمصر.

ومن المقرر أن يلتقي “ثورن” – خلال زيارته لمصر – عددًا من المسئولين، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن المسئول الأمريكي وصل على متن طائرة لوفتهانزا القادمة من ألمانيا، ويرافقه 3 ركاب، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ويلتقي الوفد الأمريكي – خلال هذه الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام – مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء من بينهم:” وزراء التعاون الدولي، التجارة والصناعة، الكهرباء، البترول، المالية، والاستثمار، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس البنك المركزي”، وتهدف زيارة الوفد الاقتصادي الأمريكي إلى دعم وتنميه التعاون الثنائي المصري الأمريكي اقتصاديًا واستثماريًا.

ومن المنتظر أن تنضم الغرفة التجارية الأمريكية بمصر ومجلس الأعمال المصري الأمريكي إلى لقاءات للوفد الأمريكي مع المسئولين بمصر وذلك يومي الإثنين والثلاثاء .