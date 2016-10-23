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مسؤول أمنى عراقى: السيطرة على حريق معمل الكبريت جنوب الموصل

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مسؤول أمنى عراقى: السيطرة على حريق معمل الكبريت جنوب الموصل مسؤول أمنى عراقى: السيطرة على حريق معمل الكبريت جنوب الموصل

> بغداد (أ ف ب)

 أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن اخماد الحريق الذى اضرمه جهاديون فى معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل.

وقال معن فى تسجيل قصير ويظهر خلفه المعمل "تمكنت القوات الامنية من السيطرة على الحريق والانتهاء منه".

وقال معن أن اكثر من خمسين شاحنة وستيين جرافة اضافة إلى عشرين صهريج ماء وسيارات الدفاع المدنى شاركت فى اخماد الحرائق.

وكان ضابط رفيع المستوى اكد السبت أن انبعاثات غازات سامة ناجمة عن تفجير الجهاديين لمصنع كبريت فى جنوب الموصل ادت إلى وفاة مدنيين اثنين.

واطلقت القوات العراقية الاثنين عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل ثانى اكبر مدن العراق واخر اكبر معاقل الجهاديين فى البلاد.

وتنشق سكان المناطق القريبة غاز الكبريت بالاضافة إلى جنود وصحافيين يتواجدون فى قاعدة القيارة الاستراتيجية الواقعة جنوب الموصل.

ووضع جنود من القوات الأمريكية فى المنطقة اقنعة الوقاية من الغازات السامة، وفقا لمصدر عسكرى اميركى مؤكدا فى الوقت ذاته "عدم سقوط اصابات".


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