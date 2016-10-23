الأمم المتحدة:لا توجد ضمانات لإجلاء المرضى والجرحى من أحياء حلب المحاصرة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عملية إجلاء المرضى والجرحى من أحياء حلب الشرقية المحاصرة لم تبدأ بعد، بسبب عدم وجود ضمانات أمنية لذلك.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركى- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)- أن المنظمة الدولية لا تزال تأمل فى أن تقدم الأطراف كافة الضمانات اللازمة، وإنها تعمل على ذلك بشكل نشط.

وكان يان أجيلان مستشار المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أعلن- فى وقت سابق من الشهر الجارى- أن المنظمة الدولية تخطط لإجلاء عدة مئات من الجرحى والمرضى من أحياء حلب الشرقية، مضيفا أن أعضاء عائلاتهم سيستطيعون التوجه إلى أحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، أو إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.