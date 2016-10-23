اعتماد 1.3 مليار جنيه لتجديد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إنه تم اعتماد مليار و350 مليون جنيه لإحلال وتجديد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق المحافظة من الجانبين بداية من مدخل مدينة طنطا الجنوبي بعد دفرة، وحتى المدخل الشمالي بكفر الزيات بتكلفة مليار جنيه.

وقال «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم توسعة الطريق وتطويره لاستيعاب السيارات النقل والملاكي للحد من حوادث الطرق، إلى جانب الانتهاء من طريق «زفتى- السنطة- طنطا» بتكلفة 350 مليون جنيه لربط محافظة الدقهلية بالغربية والبحيرة بالإسكندرية والمنوفية بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من الطريقين نهاية العام المالي الحالي بما فيها من كباري وأنفاق لخدمة أبناء محافظة الغربية.

أ ش أ