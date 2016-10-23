نيابة مركز دمياط تأمر بضبط واحضار سمسار سب رئيس مدينة رأس البر

باشرت نيابة مركز دمياط ورأس البر اليوم الأحد بمعرفة عصام شعراوى وكيل النائب العام وباشراف المستشار احمد القزاز مدير نيابة المركز التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر فى دمياط ويحمل رقم 5026 جنح رأس البر ويتهم فيه" ا.ع. ر"صاحب مكتب عقارى بالتطاول عليه وسبه وقذفه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك على خلفية قيامه بتنفيذ حملة إزالة اشغالات بشوارع رأس البر

وأمرت النيابة العامة بتكليف مباحث رأس البر بسرعة ضبط واحضار المتهم على ذمة التحقيقات.