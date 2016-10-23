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سفير مصر لدى الكويت: التنسيق والتفاهم المصري الخليجي على أعلى مستوى حاليًا

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سفير مصر لدى الكويت: التنسيق والتفاهم المصري الخليجي على أعلى مستوى حاليًا سفير مصر لدى الكويت: التنسيق والتفاهم المصري الخليجي على أعلى مستوى حاليًا

أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والرئيس (أرشيفية)

أكد السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف، أن تحاول تعظيم قدراتها العسكرية من أجل حماية أمنها القومي وأمن المنطقة العربية كلها، مشددًا على أن التنسيق والتفاهم المصري- الخليجي على أعلى مستوى حاليًا.

وقال «عاطف» في تصريحات لصحيفة «الأنباء» الكويتية نشرتها في عددها الصادر الأحد: «نحن حريصون على استقلال قرارنا حتى لا يتصور أحد انه يستطيع أن يفرض علينا أجندة أو تصورا معينا لشكل المنطقة في المستقبل».

وشدد على حرص المصرية على تسوية أي ملفات عالقة للمستثمرين الكويتيين في مصر واستمرارها في بذل كل الجهود من أجل تسوية كافة القضايا بما يحافظ على حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن محور تنمية قناة السويس مشروع ضخم وجميع الفرص الاستثمارية به مطروحة أمام المستثمرين الكويتيين، مشيرًا إلى أنهم موجودون بالفعل في مصر والحكومة حريصة على زيادة استثماراتهم واجتذاب المزيد منهم.

ونفى عاطف أن يكون لمصر أي دور أو دعم للمعارضة الإثيوبية، مؤكدًا أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة. وأضاف «أرجو إلا يزج بنا في هذه القضايا فهذا ليس من سياسة مصر».

وقدم السفير ياسر عاطف خالص تعازيه لأسر شهداء سيناء من الجيش والشرطة وقال :«إننا اليوم في مسرح اقليمي مفتوح لنفاذ التنظيمات والأفراد والأسلحة والعمليات الإرهابية، ومستهدفون من تلك الجماعات التي تلعب دورا ضارا وتخريبيا بمصالحنا في المنطقة ومصر تتعامل معها بكل قوة وحزم».

أ ش أ

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