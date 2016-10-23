بالصور.. ننشر كواليس حلقة سمير صبري مع راغدة شلهوب في «فحص شامل»

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة ONA على كواليس حلقة الفنان سمير صبري، والذي يحل ضيفًا على برنامج ” فحص شامل”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة “الحياة”.

ومن المقرر إذاعة اللقاء خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت أبرز الكواليس – خلال الحلقة – حين قال صبري إنه يفضل مشاهدة الإعلامي أحمد موسى، فيما قال عن الرئيس الأسبق مبارك إنه صاحب الضربة الجوية الأولى، ووصف أردوغان بأنه صاحب خيال مريض ويعيش في الوهم، منوهًا إلى أن حلم الخلافة العثمانية لن يعود، وتركيا لن تدخل الاتحاد الأوروبي.

وتحدث صبري – خلال الحلقة – عن ضحايا مركب رشيد قائلًا:” حرام الفلوس اللي اتصرفت”، كما تحدث إلى الجانب الديني والروحاني في حياته، فضلًا عن حبه لممارسة الرياضة.

وتطرق الحوار إلى حديث صبري عن دكتور إبراهيم مجدي، الاستشاري النفسي، والذي حلل شخصية الفنان سمير صبري خلال استضافته في البرنامج، حيث أكد في اتصال لوكالة ONA، إنه” متسامح مع نفسه، زاهد، متكيف مع وضعه، محب للحياة، يحرص على الحفاظ علي صحته، ويبحث عن الجدد في الطب، ويكره الوحده، وشخصية اجتماعية بطبعه، راضي بوضعه الحالي”.