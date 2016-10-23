تأجيل محاكمة المتهمين بـ«أحداث عنف حدائق القبة» لـ 4 ديسمبر

قررت الدائرة ” 23 ” بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف “حدائق القبة”، لجلسة 4 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

شهدت جلسة اليوم، والتي عقدت في تمام الثانية ظهرًا، اثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، وناقشت المحكمة الطبيب الشرعي في التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، والذي أكد فيه أنه أصيب بطلقٍ ناري في الظهر وخرج من الصدر، مما أدى إلى وجود فتحتي دخول وخروج أودت بحياته على الفور.

والتمس الدفاع الحاضر عن المتهمين البراءة، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية منها بطلان التحريات لعدم جديتها، وبالتالي بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت على آثارها، بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وقصور النيابة العامة في التحقيقات وعدم وجود تقرير طبي بالأوراق، وبطلان شهادة الشهود، فضلًا عن عدم وفاة المجني عليه في الزمان والمكان المذكورين في أوراق القضية، وبطلان الاتهام وتلفيقه .

كانت النيابة العامة، إلى المتهمين أنهم – في غضون 16 أغسطس 2013 – قاموا بقتل “حسن م. ن”، عمدًا وروعوا المواطنين بأطلقهم الاعيرة النارية بمنطقة حدائق القبة أثناء تظاهرهم دعمًا للرئيس المعزول محمد مرسي، اعتراضًا على أحداث فض رابعة مستخدمين في ذلك ” توك توك ” استقلوه وهاجموا من خلاله المواطنين بالمنطقة وأشهروا أسلحتهم النارية ” رشاش ” وأطلقوا منه الاعيرة العشوائية على المارة مما أدي إلى مقتل المجني عليه.