مقتل العشرات من النصرة وداعش إثر استهدافهم من قبل الجيش السوري

قالت مصادر عسكرية سورية، اليوم الأحد، إن الطيران الحربي السوري استهدف مواقع وتحصينات لمسلحي جبهة النصرة في قربة معارين، ومورق، واللاطمنة، وطيبة الامام، والمصاصنة، والسمان في ريف حماة، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر قوله “إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مجموعة مزارع بمحيط بلدتي خان الشيح وزاكيا في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد معارك عنيفة مع مسلحى جبهة النصرة.

بينما ذكرت مصادر إعلامية سورية أن 50 مسلحا من داعش قتلوا إثر استهداف الطيران الحربي والمدفعي لمواقعهم في محيط البانوراما، وشرق المطار، والفردة، والجفرة في دير الزور.

أ ش أ