وزير الشئون الخارجية الأردني يتوجه إلى عمان عقب انتهاء مهمته سفيرًا لدى مصر

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، السفير بشر هاني الخصاونة، وزير الدولة الأردني للشئون الخارجية، متوجهًا إلى عمان.

وتأتي مغادرة “الخصاونة”، عقب انتهاء مهمته سفيرًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، والمندوب الدائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية، حسبما أفاد مراسلنا.

والتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالوزير الأردني، حيث تقدم له بالتهنئة لتوليه المنصب الجديد بالحكومة الأردنية، كما أكد على حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصةٍ التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شدد على أهمية إيلاء مختلف الجوانب الخاصة بالعمالة المصرية بالأردن كل الاهتمام الضروري .

وأعرب وزير الدولة الأردني للشئون الخارجية، عن تقديره لحرص مصر على تعزيز الروابط والعلاقات بين البلدين، وما لمسه من تعاون وتنسيق مع المسئولين بمصر خلال فترة عمله سفيرًا لبلاده، مؤكدًا تطلع المملكة الأردنية لتعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة، وذلك في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص استثمارية واعدة، ومتابعة النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال اللجان العليا المشتركة التي عقدت مؤخرًا بالقاهرة .