الرئيس الإيراني: الانتخابات الأمريكية اختيار بين السيء والأسوأ

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الخيار المتاح للناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية هو بين “السيء والأسوأ” وإن التراشقات الحادة في المناظرات بين المرشحين تظهر غياب الأخلاقيات في الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز قال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء “تزعم أمريكا أن لديها ديمقراطية عمرها يتجاوز 200 عام وأنهم أجروا انتخابات رئاسية 50 مرة لكن لا توجد أخلاقيات في هذا البلد.”

وقال لحشد في أحد الملاعب أثناء زيارته لمدينة أراك وسط البلاد “شاهدتم المناظرات الرئاسية وكيف يتحدثون وكيف يتبادلان الاتهامات والسخرية.”

وقال روحاني إن أحد الرؤساء سأله أثناء زيارته للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول عمن يفضل بين المرشحين للانتخابات الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب أم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأضاف روحاني “قلت هل اختار بين السيء والأسوأ؟”