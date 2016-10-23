رئيس مجلس النواب: دور الانعقاد الجديد سيشهد تطورا كبيرا في التشريع والرقابة

قال الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني الحالي للمجلس سيشهد تطورا كبيرا في الأداء البرلماني الرقابي والتشريعي، والتفاعل مع المشاكل الملحة للمواطنين من أجل السعي لإيجاد حلول مرضية للمشاكل والأزمات.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات للوفد الصحفي المرافق له بجنيف، حيث يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اليوم: «إنني على يقين بقدرة الحكومة على التصدي لهذه الأزمات وحلها».

وأكد حرصه التام على تطبيق الدستور والقانون واللائحة في جميع الأعمال البرلمانية وتوافر النصاب الدستوري المطلوب لإقرار التشريعات خاصة أن الدستور تضمن نصوصا لأول مرة يلزم المجلس بتوافر الأغلبية المطلقة قبل افتتاح الجلسات وتوافر نصاب الثلثين عند التصويت عل غالبية التشريعات والقوانين .

وأشار عبدالعال، إلى الرسائل التي وجهها من فوق منصة المجلس بالجلسات الماضية للحكومة ومنها رسالة «أن الصناديق الخاصة بوابة للفساد، وأيضا أن المجلس لن يتحول إلى مكلمة» وقد حققت هذه الرسائل أهدافها ووجدت صدى لدي الحكومة وهو ما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء في تكليف لجنة وزارية لبحث ملف الصناديق والحسابات الخاصة، كما أن اللجنة العامة ولجان المجلس سوف تتابع ما يعلنه الوزراء من تصريحات وبيانات تحت قبة المجلس.

أ ش أ