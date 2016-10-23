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وزير الطاقة السعودي: العلاقة بيننا وبين روسيا قوية وتتحسن بالتعاون الاقتصادي

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وزير الطاقة السعودي: العلاقة بيننا وبين روسيا قوية وتتحسن بالتعاون الاقتصادي وزير الطاقة السعودي: العلاقة بيننا وبين روسيا قوية وتتحسن بالتعاون الاقتصادي

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن دول الخليج ستستمر بالتعاون واتخاذ مواقف مشتركة فيها مصلحة لدول المجلس ودول العالم.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن الانخفاض في النفط أثر على الدول المستهلكة وبدأت الدول الصناعية تقلق.

وأكد الفالح أنه يجب الإسراع في الانتعاش بسوق النفط وإعادة الثقة للأسواق البترولية.

وأشار الفالح “وقعنا مذكرة مشتركة مع روسيا وبدأنا سلسة تعاون فني وتقني وتبادل الخبرات في مجال صناعة البترول والغار”، مضيفًا “وصلنا مع روسيا إلى تصور مشترك لما يمكن الاتفاق عليه في شهر نوفمبر باجتماع أوبك”.

ولفت الفالح إلى أن العلاقة بين وروسيا قوية، وبدأت تتحسن بتعاون اقتصادي ملموس امتد لقطاع الطاقة،كما لفت إلى عقد محادثات مع روسيا، لافتًا “نسعى للتنسيق مع الدول المتأثرة بسياسة روسيا”.

وفي نفس السياق، قال وزير الطاقة القطري، محمد السادة، إن دول مجلس التعاون تشكل فريقا موحدا يرعى مصالح دولنا والدول المستهلكة وضمان إمدادات النفط.
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وأضاف السادة “نحتاج إلى إجراءات لإعادة التوازن إلى السوق النفطية بأسرع وقت، واستعادة التوازن إلى السوق النفطية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي الذي يعاني انكماشا بسبب ضعف أسعار الطاقة”.

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