مهندس بشركة شرق الدلتا بالمنصورة يتهم امين مخزن بمحاولة قتله

اتهم مهندس ميكانيكى بشركة أتوبيس شرق الدلتا بالمنصورة أمين مخزن بالشركة بمحاولة قتله بعد أن صدمه بسيارته انتقاما منه.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم محمد ابراهيم محمد 38 سنة مهندس ميكانيكى مقيم ببندر سمنود، بقيام سعيد على الهندوى أمين مخزن بشركة أتوبيس شرق الدلتا ومقيم الدراسات دائرة قسم ثانى المنصورة، يفيد الاصطدام به عن عمد حال سيره بشارع الجيش بالسيارة خاصته، وإحداث إصابته بكسر فى الذراع الايمن وجرح قطعى بالوجه، وذلك لقيامه باثبات غياب المتهم لتأخره عن العمل فى دفاتر الحضور، واتهامه بإحداث إصابته عمدا انتقاما منه، وتم تحرير المحضر 13470 جنح قسم ثانى المنصورة لسنة 2016 وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى طلبت باستدعاء المشكو فى حقه للاستماع إلى اقواله .