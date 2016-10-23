أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مهندس بشركة شرق الدلتا بالمنصورة يتهم امين مخزن بمحاولة قتله

Google+ Print
مهندس بشركة شرق الدلتا بالمنصورة يتهم امين مخزن بمحاولة قتله مهندس بشركة شرق الدلتا بالمنصورة يتهم امين مخزن بمحاولة قتله

>الدقهلية - شريف الديب

اتهم مهندس ميكانيكى بشركة أتوبيس شرق الدلتا بالمنصورة أمين مخزن بالشركة بمحاولة قتله بعد أن صدمه بسيارته انتقاما منه.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم محمد ابراهيم محمد 38 سنة مهندس ميكانيكى مقيم ببندر سمنود، بقيام سعيد على الهندوى أمين مخزن بشركة أتوبيس شرق الدلتا ومقيم الدراسات دائرة قسم ثانى المنصورة، يفيد الاصطدام به عن عمد حال سيره بشارع الجيش بالسيارة خاصته، وإحداث إصابته بكسر فى الذراع الايمن وجرح قطعى بالوجه، وذلك لقيامه باثبات غياب المتهم لتأخره عن العمل فى دفاتر الحضور، واتهامه بإحداث إصابته عمدا انتقاما منه، وتم تحرير المحضر 13470 جنح قسم ثانى المنصورة لسنة 2016 وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى طلبت باستدعاء المشكو فى حقه للاستماع إلى اقواله .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365