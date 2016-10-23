حبس المخبر المتهم بإدخال السلاح لمتهمى سجن المسقبل بالإسماعيلية 4 ايام

أصدرت النيابة العامة بالإسماعيلية قرارا بحبس المخبر المتهم بإدخال السلاح الآلى إلى المتهمين داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق مما أدى إلى هروب 6 متهمين فجر الجمعة الماضية، وتم القبض على أحدهم عقب هروبه من السجن ومازال 5 آخرين هاربين.

وجاء فى أقوال المتهم الهارب بعد القبض عليه "عوض الله موسي " بأن المتهمين اتفقوا مع المخبر المتهم علي إدخال 3 قطع سلاح آلى، داخل سيارة الترحيلات مقابل حصوله علي مبلغ 100 ألف جنيه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أمام النيابة بأن المخبر نجح فى إدخال الاسلحة والذخيرة للسجن بعد أن تحصل عليها من أهالى المساجين الهاربين.

وعقب سماع أقوال المخبر المتهم وجهت النيابة العامة له تهم حيازة أسلحة آلية بدون ترخيص وتهريب الأسلحة إلى سجناء والاتفاق والمساعدة علي هروب سجناء قيد الحبس وتقاضي رشوة ،والاشتراك والمساعدة في قتل ضابط الشرطة ومواطن وإصابة فرد شرطة آخر.

وكان سجن المستقبل قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية لمحاولة هروب جماعى والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد .

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده اثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهابين وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز ابوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط متاثرا باصابته.