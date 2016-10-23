الجيش السوري يستعيد كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب

استعاد الجيش السوري اليوم الاحد السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب بعد القضاء على مجموعات لتنظيم (جيش الفتح) كانت تسللت إليها في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إن وحدات الجيش, بالتعاون مع القوات الرديفة, نفذت عملية باستخدام وسائط نارية متنوعة انتهت باستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب الكليات العسكرية إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب, مبينا أن عناصر الهندسة قاموا بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها المسلحون قبل مقتل عدد منهم وفرار آخرين.

وأضاف المصدر أن وحدات أخرى للجيش السوري, دمرت معسكرات تدريب ومقرات وعدة آليات لمسلحين, في خان شيخون ومحيط كنصفرة بريف إدلب وفي العيس والراشدين ومعراتا والخالدية بحلب.

يذكر أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت في – ال` 14 من الشهر الجاري – السيطرة على منطقة المقلع وكسارات العويجة وقوس العويجة بعمق 1 كم وبعرض جبهة 1 كم عند الأطراف الشمالية لمدينة حلب, وفي الثاني من الشهر ذاته استعادت السيطرة الكاملة على مشفى الكندي وتلال ومزارع استراتيجية جنوب غرب مخيم حندرات.

أ ش أ