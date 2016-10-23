وزير الداخلية: لن نسمح بأى محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب

شدد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح – تحت أى ظرف – بأية محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، فى الوقت الذى تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد بإذن الله، وتحظى فيها جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز من ثقة وقدرة رجال الشرطة فى مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان.

ووجه وزير الداخلية، خلال اجتماعه بمساعديه، بضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمى والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشرى، مشدداً على أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التى يواجهها الجهاز الأمنى، والمخططات التآمرية التى تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك فى قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين.