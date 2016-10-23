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فيفي عبده تكشف تفاصيل «حارة العوالم» مع خالد عليش غدا علي نجوم FM

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الفنانة فيفي عبده (أرشيفية)

الفنانة فيفي عبده (أرشيفية)

تحل الفنانة فيفي عبده، غداً الإثنين، ضيفة علي المذيع خالد عليش، فى برنامجه “معاك في السكة”علي إذاعة “نجوم إف إم”، وذلك فى الساعة 5 مساء، لتكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة “حارة العوالم”، ولماذا قررت العودة للمسرح فى ذلك التوقيت، وأهم الكواليس التى تحدث فى المسرحية أسبوعيا للجمهور.

وتتحدث فيفى عبده عن عودتها للغناء مرة أخري وتحديدا فى أغنية “أنا حرة مبحبش دره”، وهى الأغنية التى أثارت الجدل منذ طرحها، إضافة إلى نشاطها الدائم علي مواقع التواصل الاجتماعي والأفيه الشهير بها “خمسة مواه”.

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